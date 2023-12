Diogo Nogueira abre o coração ao falar de relacionamento com Paolla Oliveira: - Parece que tem uma áurea que cobre a gente

O amor está no ar! Diogo Nogueira participou do Encontro nesta sexta-feira, dia 15, e encantou a todos ao falar do seu relacionamento com Paolla Oliveira.

Sem esconder o quanto é apaixonado pela atriz, o cantor afirmou que o encontro com Paolla foi incrível na vida de ambos.

- Foi um encontro incrível na minha vida e na dela. Sou um cara que sou apaixonado e ao mesmo tempo amo ela, então a gente consegue brincar com esses dois universos, né? Porque ou o cara é só apaixonado ou o cara só ama, eu digo eu faço as duas coisas, é como se fosse um encontro do coração né?

Assim que terminou de falar, Diogo foi surpreendido com um recado de Paolla, que gravou um vídeo para declarar seu amor e parabeniza-lo pelo novo projeto:

- Amor, um beijo para você. Eu invadi aqui para dizer que estou muito orgulhosa desse novo trabalho, que tudo que a gente faz com empenho, amor, dedicação e que toca nossa vida para frente, como eu sei que você faz com suas músicas, é sagrado. Que a galera se divirta assim como eu, que já sei todas as músicas, participei um pouco dessa trajetória aí. Então, espero que as pessoas dancem, cantem, se emocionem, pois tem de tudo nesse álbum aí, tudo que vocês quiserem vai ter aí. Um beijo e cuidem do que é sagrado para vocês, disse.

Emocionado e com um sorriso no rosto, Diogo novamente se declarou à Paolla:

- Parece que tem uma áurea que cobre a gente. Então, eu só tenho a agradecer ao povo lá de cima que nos abençoa, porque ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humilde, uma pessoa com um caráter incrível, generosa, amiga, parceira. Paolla, meu amor, amo você, estou chegando em casa daqui a pouco.