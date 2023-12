Luísa Sonza vence prêmio por 'Chico', mas não sobe ao palco para receber e causa 'climão'

Nesta quinta-feira, 14, Luísa Sonza venceu a categoria "Música Mainstream" do WME Awards 2023 pela música Chico. No entanto, mesmo presente no evento, ela não subiu ao palco para receber o prêmio. Titi Müller e Marimoon apresentaram a categoria e ficaram aguardando a chegada da artista, que não apareceu. Após o longo período de espera e constrangimento, a cantora Larissa Luz, uma das apresentadoras do evento, interveio e disse que Luísa receberia o prêmio depois.

Luísa Sonza chegou a abrir a cerimônia horas antes com uma versão de Fruto Proibido, de Rita Lee. Sobre o ocorrido, ela escreveu que estava no camarim na hora. "Não escutei, corri para conseguir receber, mas não deu tempo", disse a cantora.

A canção foi escrita para Chico Moedas, ex-namorado da cantora. Após um turbulento fim de relacionamento, ela não canta mais a música em seus shows e fãs especularam que ela não subiu ao palco por esse mesmo motivo.

No entanto, segundo ela, a música segue sendo "seu xodó". "Eu amo essa música, pra mim é uma das melhores que já fiz, ela é meu xodó, fiquei muito feliz com o prêmio", ressaltou.