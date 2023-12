Obituário - 18 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Rita Gomes da Silva, 93. Natural de Ouricuri (PE). Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 13, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Iracy Gulmini Cestari, 90. Natural de Mineiros do Tietê (SP). Residia no Centro de Santo André. Secretária. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Manoela Alves Monteiro, 90. Natural de São Carlos (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião de Souza, 88. Natural de Bananal (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Funcionário público aposentado. Dia 13. Memorial Phoenix.

Stanslaw Pala, 87. Natural da Polônia. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zuleica Escanho de Oliveira, 85. Natural de Salto (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rubens Raymundo de Souza, 82. Natural de Pitangueiras (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geraldo dos Prazeres Silva, 79. Natural de Serro (MG). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Bezerra de Azevedo, 70. Natural do Recife (PE). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente Cabral Neto, 55. Natural de Aurora (Ceará). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 13, em anto André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Rogelio Cândido da Silva, 48. Natural de Lavras (MG). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria da Conceição Silva Souza, 78. Natural de Livramento do Brumado (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Rosária Luiz Moreira, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Francisco Aien Felioli, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 13, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Guiomar Braga do Nascimento, 88. Natural do Lago Verde (Maranhão). Residia no bairro Pedreira, na Capital. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Judite Alice da Silva, 85. Natural de Maragogi (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Yoshimiti Koseki, 83. Natural de Bilac (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Vale da Paz.

Maria Cortinoves Finotti, 81. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Maria Efigênia de Jesus Cunha, 72. Natural de Diamantina (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 13, em Santo André. Vale da Paz.

Sandoval Martins da Silva, 71. Natural de Seabra (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

José Roberto Frias, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Vicente Ferreira de Souza, 55. Natural de Diadema. Residia no Jardim São Judas Tadeu, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Lourdes da Silva, 50. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Irineu Marcili, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Cruzeiro, em São Paulo. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Luzinete Ferreira de Assis, 80. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.