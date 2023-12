Obituário - 17 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Mário Martins, 91. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Egídio Rodrigues Dantas, 86. Natural de Acari (Rio Grande do Norte). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Ferreira da Cruz, 85. Natural de Barra (Bahia). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Laurinda Nalin, 76. Natural de Fernandópolis (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo Silva de Oliveira, 57. Natural de Saúde (Bahia). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anderson Luiz de Carvalho, 40. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Açougueiro. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Neide Helena Bacco, 74. Natural de Rancharia (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Maria Josephina Pandolfi de Mello, 97. Natural de Santo André. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Walter Tasca, 90. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Maria Barbosa da Silva Oliveira, 99. Natural de Santa Brígida (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria Vicência da Silva Balbino, 86. Natural de Álvares Florence (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Vanderli da Cruz Ferreira, 76. Natural de Porto Firme (MG). Residia no Jardim Pitangueiras, em Diadema. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Elpidio Dias da Silva, 74. Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Edilce Lima Fernandes Silva, 63. Natural de Boninal (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudete Sá Teles Gonçalves dos Santos, 59. Natural de Andaraí (Bahia). Residia no Jardim das Imbuias, em São Paulo. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Edite da Silva Esteves, 57. Natural de Passira (Pernambuco). Residia no Jardim Olinda, em São Paulo. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Aparecida Carbone Marques, 72. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

PARANAPIACABA

Sônia Maria Munhoz da Silva, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 12, em Santo André. Cemitério Bom Jesus.