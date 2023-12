Descarrilamento de trem na Linha 7-Rubi da CPTM provoca transtorno a passageiros nesta sexta

Um descarrilamento de trem da Linha 7-Rubi na madrugada desta sexta-feira, 15, provoca transtornos aos passageiros que utilizam o meio de transporte. De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a falha em um veículo de manutenção, em teste e não tripulado, aconteceu por volta das 3h50, na região da Estação Vila Aurora, na zona norte de São Paulo. "Para atuação das equipes de manutenção, os trens estão circulando em via única na estação", disse a CPTM.

Pelas redes sociais, passageiros relatam os transtornos e plataformas completamente lotadas. Não há previsão para o serviço ser normalizado.

Desta forma, os trens que partem de Jundiaí seguem até a Estação Vila Aurora. Já os trens que partem da Estação Brás, estão intercalando o desembarque entre as Estações Vila Aurora e Jaraguá.

"Para minimizar o impacto aos passageiros, o Serviço 710 - que permite a viagem entre as duas linhas sem a necessidade de transferência de trens - está temporariamente suspenso. Desta forma, o passageiro de ambas as linhas precisa desembarcar no Brás para poder seguir viagem", disse a CPTM.

Além disso, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado para atender os passageiros entre as estações Pirituba e Perus.