Selena Gomez compartilha beijão com namorado após críticas ao amado

Selena Gomez celebrou o aniversário de sua melhor amiga Taylor Swift em Nova York, nos Estados Unidos, e decidiu compartilhar alguns registros que resumem sua semana.

A cantora reuniu várias fotos divertidas, e chamou a atenção ao publicar uma foto do beijão que deu no novo namorado. O clique ficou no último slide, mas agitou a web mais uma vez. Vale lembrar que, assim que assumiu o relacionamento, Gomez recebeu inúmeras críticas nas redes sociais.

Apesar de todo o amor que também recebe dos fãs, Sel está com a seção de comentários bloqueada para os seus seguidores no Instagram, visando evitar novos ataques maldosos a aparência do amado. Mas, a cantora recebeu o carinho de Nina Dobrev que se derreteu pelos momentos felizes:

Tão feliz em te ver feliz.

Selena e Benny Blanco assumiram o relacionamento há poucos dias, mas já estão namorando há cerca de seis meses. O produtor de 35 anos de idade foi responsável por hits como Teenage Dream, de Katy Perry, Tik Tok, de Kesha, Circus, de Brintey Spears, e muitos outros.