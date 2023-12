Palavra do Leitor - 15 de dezembro de 2023

Biblioteca

‘São Bernardo mantém bibliotecas do Rudge Ramos e Baeta fechadas’ (Política, dia 9). Como morador em Rudge Ramos, não poderia deixar de dar os parabéns e agradecer ao Diário por estampar em Primeira Página os crimes contra a cultura que são o fechamento de duas bibliotecas públicas em São Bernardo. Bibliotecas públicas são equipamentos culturais imprescindíveis à formação da cidadania, especialmente das populações mais carentes. Como frequentador assíduo da Biblioteca Malba Tahan na época em que permanecia aberta, sou testemunha do que disse o Editorial: “A situação afeta desproporcionalmente os mais pobres, que muitas vezes dependem desses espaços para acessar material educacional de qualidade”. Há que se considerar que, hoje em dia, bibliotecas não são apenas espaços de veiculação da cultura por meio de livros físicos, mas oferecem oportunidades de acesso ao universo disponível nos meios eletrônicos, via computadores, como era o caso da Biblioteca Malba Tahan. Além disso, em uma sociedade carente de locais silenciosos para o estudo, a biblioteca oferecia essa oportunidade, como era o meu caso, que acorria à Malba Tahan para estudos na época em que preparava meu doutoramento. Diga-se de passagem, que isto só foi possível antes da posse do atual prefeito, pois, ao assumir, ele trocou a equipe da biblioteca, colocando pessoas que, a meu juízo, nada entendiam do espaço em que trabalhavam e ficavam “fazendo chacrinha” em rodas de conversa em voz alta, caçoando umas das outras e dando gargalhadas. Depois disso, lamentavelmente tive que me retirar da biblioteca, continuando, entretanto, vez por outra usufruindo do empréstimo de livros. Ao fechar duas bibliotecas, a Prefeitura de São Bernardo somou-se à onda de obscurantismo que assolou o País nos últimos anos, em que centenas de outras bibliotecas públicas foram fechadas, como atesta pesquisa da USP disponível na internet. Por outro lado, diante disso não há como não lembrar de episódios que estavam na origem do nazismo, como o da queima de livros em praça pública na Alemanha, em 1933, poucos meses após a chegada ao poder de Adolfo Hitler. Essa lembrança nos dá o sentimento do perigoso endereçamento político a que o prefeito está se dirigindo. Também não há como não relacionar esses fechamentos, lesivos à população mais desprovida de recurso, com a idêntica intensão de fechamento do Projeto Meninos e Meninas de Rua, um projeto social de mais de quatro décadas que fornece espaço de desenvolvimento físico, cultural, intelectual e de sociabilidade a crianças e adolescentes carentes, tarefa que deveria não só ser apoiada como desenvolvida pela Prefeitura. Parece que o senhor prefeito esquece que sua eleição não se deveu apenas aos setores possuidores da cidade.

Luiz Eduardo Prates da Silva

São Bernardo

Metodista

‘Metodista diz que paga professores até amanhã’ (Economia, ontem). Estudei lá e, mais tarde, meu filho também estudou. Não era uma escola barata não.<EM>

Aurora Hara

do Instagram

Trânsito

Alguém sabe informar qual a obra que foi realizada no Viaduto Castelo Branco para resolver o problema viário em Santa Terezinha, conforme anteriormente anunciado? O que vejo é que trocaram a capa asfáltica do lado com visão para o bairro Jardim. Senhor prefeito, parece que o local está sendo preparado para ser liberado ao trânsito, mas quanto ao fluxo de veículos, ao menos vai amenizar? Tenho dúvidas!

Alencar Marcon

Santo André





Roberto Carlos

‘Encontro marcado com o Rei’ (Cultura&Lazer, ontem). Não é menosprezando o Grande ABC, mas os valores estão mais caros que os do show do Eric Clapton no Allianz (que já estão um absurdo de caro). Meu Deus, perderam a noção total.

Pedro Cerioni Tognato

São Bernardo

Boas Festas

