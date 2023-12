Os (ir)responsáveis

Os moradores de São Caetano, especialmente os mais sensíveis às causas sociais, devem guardar a Primeira Página da edição de hoje do Diário – ela será bastante útil dentro de menos de um ano. No apagar das luzes do exercício legislativo, a Câmara aprovou ontem, na derradeira sessão de 2023, a extinção da Fundação Anne Sullivan, que, desde 1977, se tornou referência no atendimento a pessoas com deficiência, TEA (Transtorno do Espectro Autista), TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento), altas habilidades e superdotação. Mantida com dinheiro público, a autarquia assistia moradores de todas as idades, mas se especializou no cuidado com as crianças são-caetanenses. Até agora!

Mostrando-se indiferentes às súplicas de pais, responsáveis e representantes da sociedade civil afetos à causa, dezesseis dos 19 vereadores de São Caetano votaram para acabar com a Fundação Anne Sullivan. Os nomes de cada um dos políticos, acompanhados de seu respectivo partido, estão estampados em espaço nobre deste jornal. Por terem contribuído decisivamente para o fim de trabalho de décadas de dedicação à inclusão e à melhoria da qualidade de vida de seus concidadãos com algum tipo de deficiência, física ou intelectual, merecem ser perenizados, para que a população não se esqueça deles. O tempo e a história farão o julgamento da sessão legislativa de 14 de dezembro de 2023.

Administrações públicas em tempos democráticos são feitas de ciclos. O atual está próximo de terminar. As eleições municipais ocorrem em outubro de 2024. Daqui a menos de um ano, boa parte dos vereadores que votaram contra os interesses das crianças com deficiência – se não todos eles – estará em campanha. Terá chegado a oportunidade de os são-caetanenses responderem aos (ir)responsáveis por, atendendo à ordem dada pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), sabe-se lá por quais razões, virarem as costas para a sociedade e aprovarem a extinção da Fundação Anne Sullivan, que há 46 anos vinha prestando um serviço de excelência a público extremamente especial na cidade.