Superávit comercial da zona do euro sobe a 11,1 bilhões de euros em outubro

O superávit comercial da zona do euro cresceu de 10 bilhões de euros no mês de setembro a 11,1 bilhões de euros em outubro, informou nesta sexta-feira, 15, a agência oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat. Em outubro de 2022, a zona do euro havia registrado déficit comercial de 28,7 bilhões de euros.