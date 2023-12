Calendário do futebol brasileiro de 2024: confira datas de Estaduais, Nacionais e Continentais

A temporada 2024 será bastante movimentada no futebol brasileiro e promete gerar debates sobre importantes desfalques provocados por competições entre seleções. O calendário, definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi divulgado no último mês.

Anote em sua agenda as datas de início e término dos principais campeonatos que envolvem o futebol brasileiro em 2024: Copa São Paulo de Juniores, Estaduais, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro (Séries A, B, C e D), Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Também haverá jogos da seleção brasileira em Datas Fifa, como os dois amistosos que o Brasil fará em março contra Inglaterra e Espanha, Copa América, nos Estados Unidos, e Olimpíada de Paris.

Confira o que 2024 reserva no futebol nacional:

A Copinha envolverá 128 equipes, que foram divididas em 32 grupos com quatro integrantes cada. Líder e vice-líder de cada chave avançam para a segunda fase. A partir desta etapa, são feitos confrontos eliminatórios, em jogo único, até a grande decisão, no dia do aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro. A promessa é que a partida seja no Pacaembu, ainda em reforma.

Início: 02/01

Fim: 25/01

Participantes: 128 equipes

Atual campeão: Palmeiras

ESTADUAIS

Os Estaduais devem agitar os principais clubes do País logo no início da temporada 2024. Cada Estado adota um formato diferente para a competição. Algumas datas também variam, conforme as equipes participantes. O Paulistão é um dos mais disputados do Brasil, assim como o Carioca.

Paulistão

Início: 20/01

Fim: 07/04

Atual campeão: Palmeiras

Clubes participantes: 16

Carioca

Início: 17/01

Fim: 07/04

Atual campeão: Fluminense

Clubes participantes: 12

Gauchão

Início: 20/01

Fim: 07/04

Atual campeão: Grêmio

Clubes participantes: 12

Mineiro

Início: 24/01

Fim: 07/04

Atual campeão: Atlético-MG

Clubes participantes: 12

SUPERCOPA DO BRASIL

A disputa, definida em jogo único, está agendada para o dia 3 de fevereiro e será protagonizada por Palmeiras, atual vencedor do torneio, e o São Paulo, campeões do Brasileirão e Copa do Brasil de 2023, respectivamente. O local da partida ainda não foi definido.

CAMPEONATO BRASILEIRO

O Campeonato Brasileiro é o principal torneio do calendário nacional e se estende por quase oito meses para, ao final, definir os grandes campeões, equipes que sobem e descem de divisão e aquelas que se classificam para os torneios continentais. O sistema de pontos corridos é organizado em 38 rodadas. Por causa das Datas Fifa, o torneio de 2024 vai se estender um pouco mais, mas ele não vai parar durante a Copa América, em junho, nos Estados Unidos.

Série A

Início: 14/04

Término: 08/12

Participantes: 20 clubes

Atual campeão: Palmeiras

Série B

Início: 20/04

Término: 26/11

Participantes: 20

Atual campeão: Vitória

Série C

Início: 21/04

Término: 20/10

Participantes: 20

Atual campeão: Amazonas

Série D

Início: 21/04

Término: 29/09

Participantes: 64

Atual campeão: Ferroviário-CE

COPA DO BRASIL

O torneio mata-mata mais importante do País e também mais bem pago, conta com clubes de todos os 26 Estados e o Distrito Federal. São disputadas sete fases até decretar o novo campeão. A Copa do Brasil é o torneio que entrega a maior fatia da divisão das cotas de transmissão para o vencedor. Os clubes são premiados por etapa, e vão acumulando as cotas em dinheiro.

Início: 21/02

Término: 10/11

Participantes: 92 clubes

Atual campeão: São Paulo

LIBERTADORES

A competição mais importante do continente representa a "Glória Eterna" para o seu campeão. Os melhores clubes dos países filiados à Conmebol se enfrentam em busca da taça. Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino representam o Brasil na edição de 2024. O vencedor ainda ganha o direito de jogar o Mundial de Clubes da Fifa. Argentina e Brasil são os maiores campeões.

Início: 07/02

Término: 30/11

Participantes: 47

Atual campeão: Fluminense

SUL-AMERICANA

O torneio continental terá a participação de importantes clubes do Brasil. Athletico-PR, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro estão classificados para o campeonato. Os jogos reservam grandes emoções e ditam o rumo dos times na temporada. Também tem boa premiação. Os brasileiros estão dando mais valor ao torneio sul-americano.

Início: 06/03

Término: 23/11

Participantes: 56

Atual campeã: LDU-EQU

DATAS FIFA, COPA AMÉRICA E OLIMPÍADA

A seleção brasileira entrará em campo em dez oportunidades em 2024 para o cumprimento das Datas Fifa. Estão previstos quatro amistosos no primeiro semestre e seis jogos das Eliminatórias da Copa de 2026 no segundo. Nesses períodos, o calendário nacional será interrompido para não haver prejuízo a times que cedem atletas às seleções.

Em compensação, durante a Copa América, o Brasileirão não será interrompido, sendo prejudicado em até nove rodadas. O mesmo acontece na Olimpíada. Neste caso, porém, os clubes não são obrigados a ceder jogadores para a seleção, que ainda precisa confirmar sua participação nos Jogos de Paris no Pré-Olímpico, que será disputado entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela.

23/03 - Inglaterra x Brasil (Amistoso)

26/03 - Espanha x Brasil (Amistoso)

03/06 a 11/06 - Dois amistosos contra adversários ainda indefinidos

20/06 a 14/07 - Copa América

24/06 - Brasil x Honduras (Copa América - 1ª fase)

28/06 - Paraguai x Brasil (Copa América - 1ª fase)

02/07 - Brasil x Colômbia (Copa América - 1ª fase)

26/07 a 11/08 - Olimpíada

05/09 - Brasil x Equador (Eliminatórias)

10/09 - Paraguai x Brasil (Eliminatórias)

10/10 - Chile x Brasil (Eliminatórias)

15/10 - Brasil x Peru (Eliminatórias)

14/11 - Venezuela x Brasil (Eliminatórias)

19/11 - Brasil x Uruguai (Eliminatórias)