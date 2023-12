Bolsas da Europa operam com tom positivo, com fôlego limitado em Londres, após dados da região

Os mercados acionários da Europa exibem quadro em geral positivo, nas primeiras horas do pregão desta sexta-feira, 15. Indicadores da região e também da China são avaliados, bem como sinais dos dirigentes dos principais bancos centrais.

Às 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 operava em alta de 0,30%, em 478,01 pontos.

Mais cedo, a abertura foi positiva no continente, após quadro em geral de avanços no dia anterior, com foco em bancos centrais. Além disso, indicadores mistos da China publicados mais cedo na sexta-feira estavam sob análise, com alta acima do previsto na produção industrial do país, mas frustração nas vendas no varejo em novembro, segundo as previsões dos analistas.

Após a abertura europeia, dados da região foram informados. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da zona do euro recuou a 47,0 na preliminar de dezembro, quando analistas previam 48,1. Apenas na Alemanha, o PMI composto caiu a 46,7 na prévia de dezembro. Já no Reino Unido, houve alta no PMI composto a 51,7, acima da previsão de 51,3.

Os mercados acionários europeus reagiram pouco ao dado, mas Londres perdeu um pouco de fôlego desde então, em quadro agora misto, enquanto Lisboa também cai. Na agenda, haverá ainda dado da balança comercial da zona do euro, às 7h (de Brasília), e no mesmo horário Dave Ramsden, dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), tem discurso previsto.

Às 6h50, a Bolsa de Londres caía 0,03%, Frankfurt avançava 0,64%, Paris tinha alta de 0,45%, Milão subia 0,49% e Lisboa recuava 0,15%. No câmbio, o euro operava em baixa a US$ 1,0951 e a libra caía a US$ 1,2762, esta bem perto da estabilidade, depois de reduzir perdas com o dado do PMI do Reino Unido.