Ossel apresenta planos funerários para pets em palestra sobre saúde

A Ossel Assistência, empresa especializada em planos funerários, lançou assistência para cães e gatos que oferece descontos em veterinários, petshops, adestradores, consultas e medicamentos, além de prestar auxílio para que os tutores não se preocupem na hora de se despedir dos animais de estimação.

Para promover o Ossel Pet, a empresa realizou ontem à noite, no Mont Cristo Wine & Bar, palestra sobre obesidade canina. “Percebemos a necessidade de estender nossos atendimentos aos pets, que tambem fazem parte da família. Em 2022, lançamos essa área focada para os animais de estimação, considerando as necessidades dos tutores para ter um servico mais completo”, explica Cinira Sanchez, diretora de inovação da Ossel Assistência. O plano mensal varia de acordo com os benefícios escolhidos.

Mylla Kunigami, gestora da Ossel Pet, ressalta que o clube de benefícios fornece R$100 por mês de forma não acumulativa para que o tutor possa comprar remédios. Também disponibiliza telemedicina 24 horas todos os dias e duas consultas por ano. “O tutor não precisa mais correr para o hospital. Caso necessário, durante o atendimento on-line, o veterinário encaminha para o presencial”, indica.

A palestra direcionada para 26 veterinários do Grande ABC ressaltou que cuidados com a alimentação dos pets podem evitar casos de sobrepeso, acúmulo de gordura, sedentarismo e diabetes. Assim, a longevidade do animal pode aumentar.

De acordo com a endocrinologista veterinária Jéssica Garofalo, a pandemia fez com que os tutores aumentassem o zelo pelo animal e, consequentemente, o consumo de petiscos e comidas gordurosas. “O excesso de frutas, biscoitinhos, legumes interfere muito no bem-estar. Esse é o principal fator que causa obesidade. Outras motivos como predisposição racial, principalmente o golden, doenças hormonais, tendência genética também provocam isso.”