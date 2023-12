A exposição de Fernando Marangoni

O vereador Bahia do Lava Rápido (PSDB), de Santo André, que criticou duramente o deputado estadual Fernando Marangoni (União Brasil), chamando-o de traidor e oportunista, em entrevista ao Diário, já tinha dado uma pílula de sua insatisfação com o político na última sessão do ano na Câmara. Naquele dia, Marangoni resolveu aparecer no plenário e foi alvo de muitos comentários – não apenas de Bahia. Ele virou o centro das atenções não pela participação do parlamentar nos trabalhos legislativos, mas, sim, pelo fato de ter sumido da cidade desde que se elegeu deputado federal. O distanciamento de Marangoni com a classe política andreense ficou evidente. O vereador Edson Sardano (PSD) teve de pedir mais de uma vez para que a mesa diretora desse autorização para que Marangoni utilizasse a tribuna. Isso sem falar que aquele costumeiro beija mão quando um político influente aparece não foi visto durante a sessão. Teve até quem comentasse, reservadamente, que era necessário fornecer o endereço da Câmara para que Marangoni não passe tanto tempo sem aparecer no Legislativo.

Mea culpa