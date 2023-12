Prefeito entrega UBS reformada e ampliada no Pq.São Vicente

A população do Parque São Vicente e do entorno contam, a partir de ontem, com novo equipamento de saúde. Isso porque a Prefeitura de Mauá entregou a UBS do bairro reformada e ampliada, após oito meses de obras. Foram investidos cerca de R$ 2 milhões, por meio de parceria entre a Prefeitura e a MRV.

O prédio, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, passa a ter área construída de 730 metros quadrados – um ganho de 58% em relação à anterior, devido ao anexo erguido no local. A unidade tem cerca de 11 mil pacientes cadastrados e realiza cerca de 3.000 atendimentos por mês, em média.

“Em celebração aos 69 anos de Mauá, entregamos uma nova UBS no Parque São Vicente. Batizada de Oton Rufino de Araújo, em homenagem ao saudoso pai do vereador Eugênio Rufino. Uma saúde mais próxima e moderna para nossa comunidade”, disse o prefeito Marcelo Oliveira (PT).

O equipamento de saúde passou a ter dez consultórios – quatro a mais que o prédio original. Conta ainda com sala de espera 50% maior, para 45 usuários, e a da comunidade, para 35 pessoas, recepção para cinco atendimentos simultâneos, banheiros com acessibilidade e estacionamento com 18 vagas.

Passaram por readequação, as salas de vacina, curativo, medicação, inalação, observação e acolhimento. As melhorias incluem troca de acabamento e do piso e jardins internos para melhoria de ventilação e iluminação. A unidade já passa pelo processo de informatização e, em breve, receberá totem para emissão de senhas.