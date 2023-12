Ranking põe Alex como segundo melhor deputado federal do País

A bancada do Grande ABC registrou contraste na edição de 2023 do Ranking dos Políticos, que desde 2011 avalia o desempenho de deputados federais e senadores anualmente. Com domicílio eleitoral em São Bernardo, Alex Manente (Cidadania) foi o segundo deputado mais bem avaliado do País pela instituição, enquanto Fernando Marangoni (União Brasil), de Santo André, e Vicentinho (PT), de São Bernardo, aparecem na parte de baixo da lista.

Alex recebeu nota 8,74, desempenho atrás somente de Adriana Ventura (Novo-SP), com 9,11. O top 3 entre os deputados é composto ainda por Lucas Redecker (PSDB-RS), que teve nota 8,55.

Marangoni, que está em primeiro mandato, recebeu nota 4,94, ficando na 203ª colocação. Vicentinho, que voltou ao Legislativo diante da nomeação de deputados petistas por parte do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ganhou nota 2,26, ficando na 479ª posição. O nome de Marcelo Lima (PSB), ex-vice-prefeito e deputado federal cassado por infidelidade partidária, não consta na lista.

Segundo o instituto, a nota de Alex foi atribuída pelo fato de ele ter votado e adotado medidas de combate a privilégios, por ter feito ações para economia de verbas em seu gabinete e por não possuir condenações.

“Fico feliz com o resultado. É um ranking que vem cada vez mais se aprofundando na avaliação do trabalho dos parlamentares. Estar entre os melhores do País aumenta responsabilidade em prestar grande mandato à população”, disse Alex.

“Tivemos várias vitórias neste ano no mandato, com aprovação de projetos importantes, como o que garante acompanhamento a mulheres que precisam de sedação em cirurgias, para evitar abuso, e o de aumento da pena para importunação sexual em carros de aplicativo. Sem falar no cordão girassol, voltado ao autismo. Fui relator de projetos importantes, tive forte atuação em comissões de Justiça e Redação e de Ética. Então, creio que foi um ano positivo”, emendou o parlamentar.

SENADOR

O senador mais bem avaliado no Ranking dos Políticos foi Efraim Filho (União Brasil-PB), com nota 9,34. O top 3 do Senado é formado ainda por Eduardo Girão (Novo-CE), nota 8,93, e Laércio Oliveira (PP-SE), nota 8,79.

Entre os senadores paulistas, Astronauta Marcos Pontes (PL) foi o mais bem colocado, terminando na 32ª posição, com 7,17.

No site do Ranking dos Políticos, a instituição diz que “visamos maior eficiência do Estado brasileiro por meio de políticas públicas relacionadas à liberdade econômica, desburocratização e tratamento isonômico entre os agentes econômicos, como deve ser em um Estado de Direito. Trata-se de critérios que não privilegiam partidos ou pessoas, e sim ações. Avaliamos desde a despesa dos gabinetes parlamentares até suas votações, como forma de possibilitar maior transparência, governança e educação cívica à população. Este projeto foi criado por pessoas comuns, sem ligação com nenhum partido político ou grupo de interesse”.