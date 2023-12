Saúde de Santo André recebe reforço de 24 novos profissionais

A rede municipal de saúde de Santo André recebeu nesta semana o reforço de 24 médicos por meio do programa Mais Médicos para o Brasil, do Governo Federal. Os novos profissionais já foram apresentados aos coordenadores de área e passaram por integração na rede, processo que começou na última segunda-feira (11) e terminou nesta quarta-feira (13). Na sequência os médicos serão distribuídos nas unidades de saúde.

Os novos profissionais chegam com contrato de quatro anos, prorrogáveis pelo mesmo período. Todos os médicos serão submetidos a avaliação de desempenho anual, terão direito a auxílio moradia e alimentação, especialização latu sensu em Medicina da Família e Comunidade e a possibilidade de realizar mestrado em Saúde da Família, já que um dos objetivos do programa é aumentar o número de especialistas no país. Com esses 24 profissionais, Santo André chega a 70 médicos oriundos do programa.

Os médicos serão distribuídos na rede de acordo com a demanda de cada unidade, sendo priorizados os equipamentos que já contam com as equipes de ESF (Estratégia de Saúde da Família) ou que estão em fase de implementação. Além de médicos e enfermeiros, essas equipes contam com os ACSs (Agentes Comunitários de Saúde), profissionais que visitam as residências e fazem busca ativa de pacientes, além de facilitar o acesso aos serviços públicos de saúde.

“ A missão é integrá-los para que a gente possa oferecer cada vez mais uma assistência de qualidade aos nossos munícipes”, destaca o secretário de Saúde, Gilvan Junior.