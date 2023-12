Liga Europa e Liga Conferência Definem Os Classificados Para o Mata-Mata

Estão definidos os classificados para as fases mata-mata da Europa e da Conference League. Nesta quinta-feira, foi concluída a etapa de grupos das duas competições da Uefa. Ao todo, 24 equipes continuam com o sonho vivo do título da Europa League, mesmo número de times que brigam pelo troféu da Conference League.

Na Europa League, a fase playoff será disputada pelos oito segundos colocados da etapa de grupos e pelos oito terceiros colocados que vieram da Champions. Depois, os classificados medem forças com os líderes das chaves nas oitavas de final.

O sistema não é muito diferente na Conference League, a diferença é que os segundos colocados encaram os times que terminaram em terceiro na Europa League. A sequência é idêntica, com enfrentamento entre os vencedores dos playoffs e os vencedores das chaves da fase de grupos.

Os sorteios que definirão os cruzamentos estão agendados para segunda-feira, às 9h. As fases playoffs estão programadas para acontecer entre os dias 15 e 22 de fevereiro, enquanto as oitavas de final serão jogadas entre 7 e 14 de março.

LIGA EUROPA - CLASSIFICADOS PARA OS PLAYOFFS

SEGUNDOS COLOCADOS

Sporting

Olympique de Marselha

Sparta Praga

Freiburg

Toulouse

Rennes

Roma

Qarabag

TERCEIROS COLOCADOS DA LIGA DOS CAMPEÕES

Galatasaray

Lens

Braga

Benfica

Feyenoord

Milan

Young Boys

Shakhtar Donetsk

CLASSIFICADOS PARA AS OITAVAS DE FINAL

West Ham

Rangers

Brighton

Atalanta

Liverpool

Villarreal

Slavia Praga

Bayer Leverkusen

LIGA CONFERÊNCIA

CLASSIFICADOS PARA OS PLAYOFFS

SEGUNDOS COLOCADOS

Légia Varsóvia

Slovan Bratislava

Gent

Dínamo Zagreb

FK Bodø/Glimt

Ferencváros

Eintracht Frankfurt

Ludogorets

TERCEIROS COLOCADOS DA LIGA EUROPA

Olympiacos

Ajax

Betis

Sturm Graz

Union Saint-Gilloise

Maccabi Haifa

Servette

Molde

CLASSIFICADOS PARA AS OITAVAS DE FINAL

Lille

Maccabi Tel Aviv

Viktoria Plzen

Club Brugge

Aston Villa

Fiorentina

Paok

Fenerbahçe