Circuito andreense encerra o ano com número recorde de participantes

Com a proposta de descentralizar os serviços da Prefeitura de Santo André voltados aos empreendedores, tanto com atendimentos como com qualificação profissional, o Circuito Andreense de Empreendedorismo encerrou 2023 com 1.124 beneficiados, número recorde do programa desde sua criação, em 2018.

A última atividade do ano foi realizada no Cesa (Centro Educacional de Santo André) Parque Erasmo Assunção, que contou com a oficina ‘Transforme Seguidores em Compradores’, em parceria com o Sebrae, e qualificou os últimos 14 empreendedores de 2023.

Ao todo, o Circuito Andreense teve 22 ações no ano, sendo dez atendimentos móveis e 12 oficinas de qualificação. Foram 964 pessoas atendidas nas atividades móveis e outros 160 empreendedores receberam capacitação do Sebrae-SP.

Além destes, a iniciativa também alcançou outros 4.136 estabelecimentos em atividade em captação ativa nos corredores comerciais. Até então, o recorde do Circuito havia sido em 2022, com 987 beneficiados e 3.731 estabelecimentos alcançados.