Caetano Veloso anuncia 'férias radicais' e pede até que não o convidem para 'emitir opiniões'

O cantor e compositor Caetano Veloso declarou em uma publicação no X (antigo Twitter) que vai entrar em férias radicais. De acordo com a postagem, o cantor deve se apresentar em Salvador com shows da turnê Meu Coco e depois vai dar uma parada nas atividades para descansar.

Caetano ressaltou ter 81 anos e estar tendo uma rotina de atividades intensa, além disso pediu que os amigos e conhecidos respeitassem o momento de descanso. "Chego à minha Bahia e logo faço série de três shows do Meu Coco na Concha (Acústica do Teatro Castro Alves). Tenho 81 anos e venho de uma série de atividades super puxada. Peço aos meus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos que considerem minha decisão de descansar o que me é necessário. Depois dos shows na Concha entrarei em período de férias radicais", escreveu o artista.

Na publicação, Caetano também falou que não gostaria de receber convites para participações em atividades públicas, entrevistas ou qualquer outra atividade. E fez o pedido, especialmente para os mais próximos, a quem, sugere o texto, seria mais difícil negar.

"Peço que não me convidem para atividades públicas, participações, conceder entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade, sobretudo àqueles que sabem que mais me tocariam com seus chamados. Que tenhamos um feliz verão", encerrou o artista na publicação.