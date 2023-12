Visando a Copa São Paulo, São Caetano empata com bolivianos

O Sub-20 do São Caetano segue se preparando para a disputa da Copa São Paulo. Na tarde de ontem, no campo do Águias Nova Gerty, a equipe disputou um amistoso contra o Real Santa Cruz da Bolívia, que está no Brasil para uma série de amistosos. A partida terminou 1 a 1.

O técnico Agnaldo Lopes utilizou todos os 30 atletas inscritos para a Copinha e ficou satisfeito com o rendimento do time. “É sempre importante esses jogos, principalmente por conta de oferecerem situações diferentes de jogo. Todo o time teve uma disciplica tática que me agradou bastante, mesmo com as mudanças que fizemos”,

O Azulão está no Grupo 32 e estreia na Copa SP no dia 3 de janeiro, contra o Nacional, no Estádio Nicolau Alayon, às 13h.