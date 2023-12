Polícia Civil de Santo André prende quadrilha do pix que fingia vender motos

A Polícia Civil de Santo André prendeu nesta quinta-feira (14), três homens e um menor que faziam parte da 'quadrilha do pix'. O grupo agia quase sempre da mesma forma, com falsos anúncios on-line anunciado a venda motocicletas, atraindo a vítima, até então uma possível compradora, para um local pré-determinado em Itaquaquecetuba, onde executavam o crime. Até o momento cinco vítimas já foram identificadas, duas de Santo André.

Um andreense, que não teve o nome revelado, buscava uma motocicleta para comprar na internet. Após encontrar um anúncio em uma rede social, entrou em contato com o suposto vendedor, marcando um encontro para selar a negociação em Itaquaquecetuba, porém, ao chegar ao local marcado no horário marcado, no último dia 12, foi surpreendido por quatro assaltantes armados, que saíram de uma viela próxima.

Segundo o delegado titular do 5° DP (Distrito Policial) de Santo André, Matheus Rezende Dias, a quadrilha usava sempre o mesmo esquema de abordagem. No caso da vítima da região, que estava acompanhada de um amigo, os assaltantes fizeram diversas transações via pix de sua conta, além de roubar óculos, relógio, capacete, quantia em dinheiro e os aparelhos celulares de ambos. Além da dupla, outras três pessoas já haviam caído no golpe da quadrilha.

“Entramos no anúncio que a vítima viu nas redes sociais e ele ainda estava ativo. Nossa equipe de investigação acessou o mesmo link, se passando também por um comprador”, revela o delegado. “Marcamos um encontro, direcionado para o mesmo local onde haviam acontecido os outros crimes. E quando nossas equipes estavam lá se passando por compradores, o grupo saiu da mesma viela”.

Três homens foram presos em flagrante na ação, além de um menor apreendido. Para o delegado, não será necessário um avanço na investigação, já que diligências mostravam que a quadrilha era formada apenas pelos quatro assaltantes.

CUIDADOS

Este não é o primeiro caso envolvendo venda falsa de veículos na região. Há três semanas, as Polícias Civis de São Paulo e Santa Catarina prenderam seis pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que promovia falso leilão on-line de veículos. A investigação, que durou cerca de cinco meses, apontou que a quadrilha clonava a identidade visual de sites oficiais que promoviam leilões de veículos, inclusive do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para enganar as vítimas.

O delegado titular do 5° DP pede que os usuários de redes sociais tenham cuidado na hora de realizar compras on-line. Ele afirma que os encontros devem ser marcados em lugares mais movimentados, como estacionamentos de grandes supermercados, shoppings centers e proximidades de delegacias, evitando assim lugares ermos.