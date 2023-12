Causa da morte de Andre Braugher, ator de Brooklyn Nine-Nine, é divulgada

A morte de Andre Braugher na última segunda-feira, dia 11, aos 61 anos de idade, pegou todos os fãs de surpresa e o motivo era desconhecido do público. Nesta quinta-feira, dia 14, o TMZ divulgou que o ator de Brooklyn Nine-Nine estava com câncer no pulmão e não resistiu a doença.

O assessor do intérprete do capitão Ray Holt ainda teria relatado que a descoberta do diagnóstico foi feita há apenas alguns meses.

Ao longo da carreira, Braugher participou de grandes filmes, como Cidade dos Anhos, e foi vencedor de dois Emmys.