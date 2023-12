Gracyanne Barbosa entrega se fica incomodada com as pessoas falando do tamanho da sua partes íntimas

Não é novidade que o corpão de Gracyanne Barbosa chama a atenção, não é mesmo? Contudo, cada vez mais, a musa fitness vem recebendo pitacos sobre a sua imagem, incluindo das partes íntimas. Nesta quinta-feira, dia 14, ela entregou se fica incomodada com tais comentários.

Isso porque, anteriormente, Gracyanne havia publico um vídeo plantando bananeira de maiô, enquanto Belo, seu marido, passava óleo nas coxas e perto da virilha. A ação deixou em evidência a parte íntima da influenciadora.

Nos Stories, ela então respondeu ao questionamento de uma internauta:

O que você acha das mulheres que ficam falando do tamanho da sua perereca?

Para falar a real, fico sem entender. Pra mim, é tão normal, umas com mais, outras com menos e está tudo bem! Ou vão querer inventar padrão até disso agora? [...] Na verdade, me divirto demais gravando, com os comentários, repercussão, com a galera imitando [risos]. Vejo algumas pessoas que levam para a parte ruim, tudo é vulgar, feio, desnecessário? eu sinceramente não ligo, continuarei postando aquilo que gosto. Não levem a vida tão a sério. Se a gente ligar para tudo o que as pessoas dizem, deixamos de ser nós mesmos! Nunca iremos agradar a todos, então porque deixar de ser você e fazer as coisas que gosta? A vida é curta e está passando rápido demais para ficar perdendo tempo com besteira. Se todos tivessem essa consciência, viveriam mais, melhor e não perderiam tempo com aquilo que não gostam. Vamos viver mais.