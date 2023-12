Ana Hickmann faz levantamento de rombo milionário em seu patrimônio; confira a lista

Ana Hickmann, realmente, está passando por maus bocados em sua vida financeira, além de afetiva e emocional. Isso porque a apresentadora estaria com dívidas que chegam a 26 milhões de reais, de acordo com a colunista da Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo, que teriam sido contraídas durante o casamento com Alexandre Correa, de quem tenta se divorciar.

Desse modo, ainda de acordo com a jornalista, um relatório estipulado com as dívidas deve ser apresentado à Justiça e Ana Hickmann tenta responsabilizar o empresário e ex-marido por todo o prejuízo.

Nesse sentido, a apresentadora alegou que não tinha conhecimento de todos os contratos assinados pelo ex, e da má gestão dos negócios que estavam nas mãos dele.

Dívidas

Ao que foi apresentado até o momento, a dívida de menor valor seria a do canil, que estaria com um déficit de 6.909, 59 reais. De acordo com o levantamento feito pela equipe de Ana e obtido pela colunista da Folha de S. Paulo, existem outras dívidas que acarretam no rombo do patrimônio da apresentadora. Confira abaixo:

Nome de Ana Hickmann: R$ 3,5 milhões

Nome de Alexandre Correa: R$ 4,8 milhões

Hickmann Serviços Ltda.: R$ R$ 19.214.533,22

Hickmann Comércio e Confecções Ltda: R$ 4.251.640,55

CH Fashion: R$ 237.792,35

Hickmann Franchising: R$ 44.832,36

Hickmann Moda Fashion: R$ 2.306.333,62