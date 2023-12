10 dicas para não cair em golpes virtuais nas compras de Natal

Chegou a época de compras de fim de ano, impulsionada pelo Natal e pelas confraternizações como o tradicional Amigo Secreto. De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), os brasileiros demonstram maior disposição para gastar no final de 2023, desejo refletido nos resultados da Black Friday de 2023, considerada uma das mais bem-sucedidas na série histórica no País. A CNC prevê para este ano um aumento nas vendas de Natal de 5,6%.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Uma pesquisa intitulada “Expectativas da Temporada de Compras 2023”, conduzida pela Meta, revela que 87% dos consumidores planejam concentrar suas compras de fim de ano exclusivamente no período natalino, sendo que 64% deles optarão por realizar compras online. Com a crescente tendência de compras no varejo digital, é crucial adotar precauções para evitar possíveis golpes.

Dados de estudo feito por AllowMe, icarros Itaú, OLX, Unico, Who e Zoop mostram que 80 mil pessoas já foram vítimas de golpes online entre janeiro e setembro de 2023.

“O grande avanço do e-commerce, principalmente após a pandemia, além da expansão de novas formas de pagamento como o Pix, tendem a atrair os criminosos. Por conta disso, vale redobrar os cuidados na hora de adquirir os presentes de Natal em lojas virtuais, aplicativos, redes sociais e até mesmo pelo WhatsApp”, explica Fellipe Guimarães, CEO da Codeby, a Keyrus Company.

Segundo o especialista, alguns cuidados básicos e simples podem ser cruciais para evitar dor de cabeça e prejuízos nesta época do ano. “Atitudes simples, como utilizar somente o cartão virtual, que expira após determinado período, verificar a reputação da loja em sites como o Reclame Aqui, não clicar em links suspeitos ou desconhecidos, verificar a URL do site e checar os comentários nas redes sociais da marca ou empresa, já ajudam a evitar problemas sérios”, ressalta Fellipe.

Como evitar golpes virtuais nas compras de Natal



Confira algumas dicas:

Sempre dê preferência a sites conhecidos. Mesmo neles, sempre verifique a barra de endereços (URL) para garantir que o site é o verdadeiro;

Observe se há um cadeado de segurança logo no início da barra de endereços, o que significa que o site seguro;

Se o pagamento for feito em cartão, utilize a versão virtual, disponível nos apps dos bancos. Sempre que puder, evite pagar utilizando os dados do cartão de crédito físico;

Mesmo utilizando o cartão virtual, sempre verifique, antes de digitar os dados, se você continua no ambiente da loja virtual oficial. Para isso, basta olhar a barra de endereço;

Sempre procure as redes sociais da loja e leia os comentários mais recentes. Se houver a ocorrência de muitas reclamações por atraso na entrega ou outros motivos, evite;

Desconfie de preços muito menores do que o valor real do produto. Este é um forte indício de golpe;

Nunca clique em links não solicitados enviados por WhatsApp, e-mail, direct message ou qualquer outra forma;

Outro cuidado é com o recebimento de ligações solicitando a confirmação de dados pessoais ou pedindo a senha do banco para confirmar a compra. Se isso acontecer, desligue imediatamente o telefone e ligue para o seu gerente de outro aparelho;

Sempre observe quem é a empresa beneficiária ao realizar pagamentos por boleto. Se os dados não baterem, não siga com o pagamento;

Não realize compras através de Wi-Fi aberto em shoppings, aeroportos, entre outros, pois os criminosos podem interceptar seus dados.

Se mesmo com todos os cuidados algo vier a acontecer, é preciso agir o mais rápido possível. A SaferNet Brasil indica o que deve ser feito nesses casos:

Registre imediatamente a reclamação no site da empresa;

Recupere os registros e protocolos para entrar em contato com a empresa;

Registre as reclamações em sites de consumidores, como o Reclame Aqui;

Registre a reclamação no site do Procon e do Ministério da Justiça;

Caso haja fraudes na conta bancária ou no cartão de crédito, comunique imediatamente seu banco para cancelar as transações e registre o Boletim de Ocorrência na Delegacia;

Mantenha o antivírus sempre atualizado também para bloquear programas maliciosos;

Nunca passe informações de senhas bancárias por telefone. Na dúvida, procure sua agência bancária;

Verifique com frequência seu extrato para evitar surpresas e denunciar qualquer transação suspeita assim que tomar conhecimento.

Após o vazamento, infelizmente, há pouco a ser feito, contudo, a principal recomendação, segundo Fellipe é trocar as senhas. “A alternativa mais viável é alterar todas as senhas cadastradas em sites, evitando que ainda mais dados sejam vazados. Além disso, fique atento a fontes, desconfie de empresas não confiáveis que dizem ter como consultar se o seu dado foi vazado, pois muitas vezes essa é só mais uma forma de coletar seus dados para praticar golpes”, conclui o CEO da Codeby, a Keyrus Company.