Campanhas online de Natal vão ajudar famílias do Brasil; veja como participar

O Natal está chegando e o espírito voluntário deve ganhar força mais uma vez. Pensando em ajudar o próximo, o Instituto Conecta Brasil, Organização de Sociedade Civil (OSC), abriu novas campanhas sociais de doações, que visam ajudar famílias em situação de vulnerabilidade e comunidades localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e no Distrito Federal. Ao todo, são 30 ações online em andamento, que contemplam doações de cestas básicas e brinquedos.

“O Natal é marcado por ser uma época de solidariedade, em que muitas pessoas desejam ajudar famílias em situação de vulnerabilidade e, hoje, isso pode ser feito de maneira remota, por meio de contribuições online. As pessoas que desejam ajudar nas campanhas do Instituto podem fazer doações a partir de R$ 1. Os valores arrecadados são convertidos nos itens divulgados em cada campanha, que diferem a depender da causa e do público-alvo”, explica Isabela Mendes, head de gestão de projetos sociais do Instituto Conecta Brasil.

Quem quiser ajudar pode entrar no site do Instituto, escolher com qual causa prefere colaborar e realizar suas contribuições diretamente pela plataforma. Ao todo, são mais de 450 instituições brasileiras aprovadas, mais de 2,5 mil voluntários ativos e 173 mil pessoas impactadas pelas campanhas sociais do Instituto.

O Instituto Conecta já realizou a entrega 16,1 mil cestas básicas, 5,4 mil brinquedos, 6,9 mil kits de material escolar e 1,5 mil litros de leite em todo o território nacional.