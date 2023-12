'A Fazenda': André vence última prova do peão e se aproxima da final

André Gonçalves venceu a última prova de A Fazenda 2023, reality show da Record TV, e se aproximou da final. Dividida em três etapas, ele disputou a Prova do Fazendeiro com Tonzão e WL. Para vencer o desafio, ele precisou de pontaria e agilidade.

Na última etapa, André saiu vencedor em uma disputa com WL. Com isso, o ator escapou de uma Roça com eliminação dupla e se aproximou do prêmio final. O vencedor do programa ganha R$ 1,5 milhão.

Agora, quatro peões se enfrentam na Roça: Black, Radamés, Tonzão e WL. Dois deles deixam o programa nesta quinta-feira, 14.

Cronograma da reta final do reality

Sexta-feira, 15 de dezembro: Prova Especial - os oito peões participam da disputa "A Grande Conquista". Com quatro duelos definidos por sorteio, os quatro perdedores se enfrentam em uma Roça Especial.

"Já os vencedores dos duelos podem ou não ganhar 30 mil, mas quem aceitar o dinheiro vai para a Roça e troca de lugar automaticamente com o seu adversário que perdeu o duelo. Além disso, ao vivo, os 8 peões votarão para definir o 5º roceiro, entre os que ainda não estiverem na roça especial. No fim do programa, será aberta a votação do público e os dois peões menos votados para ficar serão eliminados no dia seguinte", diz a Record TV em comunicado enviado à imprensa.

Sábado, 16 de dezembro: Eliminação dupla entre cinco roceiros, sendo que seis peões continuam na disputa;

Domingo, 17 de dezembro: Convivência dos seis peões pós-eliminação e a repercussão da última eliminação dupla;

Segunda-feira, 18 de dezembro: Com possibilidade de ganharem prêmios, os peões participam de uma dinâmica para "lavar roupa suja". Quem ainda estiver no jogo participa de uma Roça Especial, que terá a votação aberta para o público definir os quatro finalistas.

Terça-feira, 19 de dezembro: Eliminação dos dois peões menos votados e a definição dos quatro finalistas;

Quarta-feira, 20 de dezembro: Festa final com a participação de todos os peões. O público vota para definir os 4 finalistas da temporada;

Quinta-feira, 21 de dezembro: Final com a participação de todos os peões da temporada e a revelação do vencedor do reality show.