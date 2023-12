Filha de Viih Tube e Eliezer encantam a web ao realizar ensaio fotográfico de Natal!: Quantas mordidas ela ganha por dia?

E já estamos em clima de Natal na família de Viih Tube e Eliezer! A influenciadora publicou uma sequência de cliques fofíssimos da filha, Lua Di Felice, vestida de assistente do Papai Noel para celebrar os oito meses de vida dela. Nas redes sociais, ela arrancou elogios dos fãs do casal, que ficaram encantados com a garotinha sorridente nas fotos em clima natalino.

Assim, Viih Tube ainda escreveu uma linda homenagem à filha e abriu o coração para falar deste momento especial, enquanto a bebê posava em meio a um cenário lindo simulando a neve, juntinho com trenó e rena.

8 meses filha, eu não sei descrever o quanto você me faz feliz, o quanto você me mudou, o quanto você me completa, me enche, me transborda, o amor que sinto por você é inexplicável, é algo tão forte que eu não consigo mesmo explicar!, escreveu Viih Tube na legenda do post.

Eu sempre estarei aqui, em cada fase da sua vida, você pra sempre será minha melhor amiga! O ensaio de acompanhamento desse mês foi com o tema de Natal e teve até dois dentinhos aparecendo, ainda completou.