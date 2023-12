Júlio Cesar e Susana Werner terão de ficar cara a cara em reunião decisiva; família será ouvida de testemunha

Os próximos dias para Susana Werner e Júlio César serão tensos e o que acontecer depois pode selar o destino do divórcio dos dois. O processo que deve colocar fim no casamento de mais de 20 anos está por vir, e nele, serão ouvidos representantes de cada um, além de testemunhas também.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a modelo já tem seu advogado e indicou o pai e o irmão como testemunhas. Já o goleiro indicou o irmão, Junior Espíndola. A colunista também garante que a família de Júlio não tem mais qualquer relação com Susana. O estopim do divórcio teria acontecido há quatro anos, quando o casal começou a enfrentar as primeiras crises.

No início do ano, os dois até chegaram a anunciar o fim do casamento, mas voltaram atrás dias depois. Agora, depois de tanta polêmica e acusações de violência patrimonial vindas de Susana, parece que a decisão é definitiva e não há chance de que eles voltem.