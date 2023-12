Bárbara Evans atualiza situação da filha que precisou passar por cirurgia: - Ainda não está curada

Bárbara Evans atualizou sobre como está a filha primogênita, Ayla, após ter sido internada às pressas por ter se engasagado com amendoim e revelou que ainda se sente traumatizada pelo episódio. Nas redes sociais, a modelo explicou que sua decisão de falar publicamente sobre o assunto é com o intuito de orientar pais e mães para evitar a situação.

- Antes que as más línguas falem: Ela está querendo biscoito, usou o isso da filha para aparecer - tem gente que pensa isso -, a minha vontade de dar entrevista era zero. Não apareço mais em programa, vocês sabem muito bem disso. Sou tranquila em minha vidinha. Porém, não estou fazendo isso por mim, e sim por todos. Lógico, aqui eu tenho um acesso grande, mas não se compara com uma TV. Mas estou fazendo isso para alertar mães e pais para que isso não aconteça com nenhuma criança. Esse é o meu intuito, contou.

Em seguida, contou sobre como o episódio a traumatizou:

- A minha filha ainda não está curada. Não é um assunto fácil de ser falado, de ser comentado, relembrado. Não é fácil para mim falar sobre esse assunto. É uma decisão que tomei com o meu marido para alertar o maior número possível de pessoas. Por isso resolvi dar entrevista, para que essa informação chegue o mais longe possível e não ocorra frequentemente., encerrou.

O que aconteceu com Ayla

No último domingo, dia 10, a influenciadora contou que a filha mais velha, Ayla, precisou passar por um procedimento cirúrgico simples após se engasgar com um amendoim na sexta-feira, dia 8. Em seus Stories, Bárbara contou que o marido, Gustavo Theodoro, chegou a levar a pequena ao médico logo após o ocorrido, mas o médico que analisou o caso afirmou que a pequena estava bem. No entanto, horas depois, a pequena continuou apresentando sintomas.

Foi então que Bárbara decidiu procurar pela pediatra da pequena, que identificou que ainda havia algo obstruindo a passagem de ar. Ayla precisou passar por um procedimento simples, chamado broncoscopia.