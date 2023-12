Palmeiras tem elenco mais caro da América do Sul e o segundo mais valioso fora da Europa

Campeão do Brasileirão, o Palmeiras teve uma arrancada no segundo turno para desbancar Flamengo, Botafogo e Atlético-MG na corrida pelo título nacional. Isso se deve principalmente a um fator: a força do elenco do treinador Abel Ferreira. De acordo com levantamento do site Transfermarkt, especializado no mercado de transferências, com valores sugeridos, o time paulista tem o elenco mais valioso da América do Sul e o segundo mais caro fora da Europa.

Encabeçado por Endrick, o maior campeão brasileiro tem um elenco avaliado em cerca de 211 milhões de euros (cerca de R$ 1,13 bilhão). O Palmeiras está à frente dos rivais Flamengo, São Paulo e Corinthians, além de uma série de clubes sauditas, segundo o site. No ranking de fora da Europa, o Al-Hilal, clube de Neymar, é o único que supera o alviverde no ranking.

Comando pelo técnico Jorge Jesus, o time saudita é avaliado em 234 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão). O Al-Hilal superou o Palmeiras na lista após uma janela de transferências em que foi ao mercado e investiu em jogadores que atuavam no futebol europeu. Além de Neymar, o time contratou Malcom, Sergej Milinkovic-Savic e Rúben Neves.

Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e Al-Ahli, ambos da Arábia Saudita, acompanham Palmeiras e Al-Hilal no ranking de elencos mais valiosos do mercado. Na terceira e quarta colocações, os clubes acumulam 182 milhões e 180,7 milhões de euros, respectivamente (R$ 975 milhões e R$ 969 milhões, de acordo com a cotação atual).

Na sequência, uma série de clubes brasileiros compõem o ranking e fecham o Top 10: Flamengo (R$ 869 milhões), São Paulo (R$ 617 milhões), Athletico-PR (R$ 604 milhões), Fluminense, campeão da Libertadores (R$ 577 milhões) e Corinthians (R$ 562 milhões). O único além dos brasileiros que surge entre os dez elencos mais valiosos fora da Europa é o Al-Ittihad, da Arábia Saudita (R$ 612 milhões). A equipe, que pode enfrentar o Fluminense na decisão do Mundial de Clubes, tem Karim Benzema como sua principal estrela.

Fora do Top 10, o Inter Miami, de Lionel Messi, aparece na 12ª colocação, com um valor estimado em R$ 489 milhões. A franquia da Flórida é a primeira fora da Europa, Ásia e América do Sul, a figurar no ranking dos elencos mais valiosos do mundo. A chegada do craque argentino tem muito a ver com isso.