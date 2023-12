Santos devolve Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Mezenga ao Água Santa e começa a reduzir o elenco

Marcelo Teixeira jamais escondeu que uma de suas missões na volta à presidência do Santos é enxugar o inchado elenco, que conta com mais de 50 jogadores e terá somente o Paulistão e a Série B do Brasileiro para disputar em 2024. Nesta quinta-feira, o clube devolveu os emprestados Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga para o Água Santa.

A informação foi revelada pela equipe de Diadema, que anunciou em suas redes sociais a renovação de contrato com o trio para a disputa do Paulistão, no qual tentará surpreender como em 2023, ano no qual foi finalista. Ela está ao lado do campeão Palmeiras, de Ponte Preta e do Guarani.

Os jogadores foram por empréstimo ao Santos justamente após a decisão do Estadual, mas jamais caíram nas graças do santista e poucas oportunidades tiveram. Mezenga, por exemplo, ficou atrás do titular Marcos Leonardo e dos reservas Julio Furch e Wesley Patati.

Gabriel Inocêncio e Luan Dias também jogaram pouco e não faziam parte dos planos para 2024, ano no qual o clube espera trabalhar com no máximo 30 jogadores. Marcelo Teixeira prometeu enorme reformulação no grupo e chegou a dizer que o time "é ruim e não serve nem para as Série B."

Nomes de peso também devem se despedir da Vila Belmiro. Marcos Leonardo deve ir para a europa, enquanto Lucas Lima recebeu proposta do Cruzeiro e tende a aceitá-la. Já Soteldo, após investida do Corinthians, também despertou interesse no Boca Juniors. Camacho não terá o contrato que termina dia 31 de dezembro renovado.

Oficialmente fora do Corinthians, Giuliano pode ser o primeiro reforço desde que aceite se enquadrar na nova política financeira santista. Marcelo Teixeira quer montar um grupo para o ano todo e sabe que precisa de atletas experientes. Mas sem fazer loucuras com as receitas bastante reduzidas.