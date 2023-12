Vitão é anunciado como participante do reality De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP

Nossa, o que será que vai acontecer nesse reality? O De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP pegou todo mundo de surpresa ao mostrar que Vitão fará uma participação na temporada. Surpresos, internautas já estão na expectativa para conferir os momentos do cantor no programa.

Nas redes sociais, um vídeo de Vitão saindo do mar foi compartilhado para compartilhar que o artista poderá ser visto no reality nesta quinta-feira, dia 14, às 21h, na MTV Brasil.

AI QUE MARAVILHOSO! Temos um Vitão saindo do mar, sim, escreveu a emissora.

Na sessão de comentários, usuários da rede sociais internautas começaram a tentar adivinhar quem será a ex-namorada ou ex-affair de Vitão e mal podem esperar para finalmente matar a curiosidade. Será que vem ainda mais entretenimento por aí?