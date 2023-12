Guarani renova com lateral Matheus Ludke e fica perto de anunciar Neto Moura, ex-Cruzeiro

Após ver o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro bater na trave, o Guarani busca reforçar o seu elenco para colher bons frutos em 2024. O time de Campinas acertou nesta quinta-feira a renovação do lateral Mateus Ludke, ex-América-RN, e está muito perto de fechar com o volante Neto Moura, ex-Cruzeiro.

Revelado pela Chapecoense, Mateus Ludke tem apenas 23 anos e chegou ao Guarani em 2019. No total, foram 45 jogos com a camisa da equipe campineira e marcou quatro gols. Pelo América-RN, fez apenas duas partidas. Antes, defendeu o Sampaio Corrêa.

Já Neto Moura tem 27 anos e pertence ao Cruzeiro. Ele não faz parte dos planos da equipe celeste, que não colocará empecilhos ao Guarani. No último ano, defendeu o Mirassol na Série B. Foram 14 jogos. Passou por Vila Nova e Sport.

O Guarani demonstrou interesse em Neto Moura já no meio do ano e se aproximou de um acordo, que deve ser selado nas próximas horas, faltando definir apenas os valores do salário e o tempo de contrato.

O time de Campinas está no Grupo B do Campeonato Paulista, que conta também com Ponte Preta, Água Santa e Palmeiras. A estreia do Guarani será diante do Corinthians, no dia 21 de janeiro, na Neo Química Arena, em São Paulo.