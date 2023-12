Mauá precisa ser município. Dia 22 vote sim! Esta faixa tem 70 anos. E não é que deu certo...

Espantada com a nota sobre a inauguração da Baleia... (Eletroradiobraz inaugura o hipermercado “Baleia”, em Santo André, 12-12-1973). Sabia que fazia tempo mas não cinquenta anos. Curiosidade: cada criança que compareceu ganhou dois pintinhos e um pouquinho de ração.

Marcia Cristina Russi, advogada de Santo André

Escreve Jayne no capítulo “O processo de emancipação das cidades do Grande ABC e o papel das indústrias” do seu trabalho “Leituras da Metrópole a partir da cidade de Mauá”:

O processo de emancipação das cidades que formam o Grande ABC tem início em 1938, quando a sede do munícipio deixa de ser São Bernardo e passa a ser Santo André.

A partir da década seguinte, os diversos núcleos da região tornam-se municípios independentes, configurando a área industrial chamada de ABC (justamente as três primeiras cidades) e, posteriormente, Grande ABC.

Começa com São Bernardo em 1944, seguido de São Caetano em 1948, Mauá e Ribeirão Pires em 1953, Diadema em 1959 e Rio Grande da Serra em 1964.

NOTA DA MEMÓRIA

Jayne, mauaense, ensina que mesmo um trabalho voltado exclusivamente a uma cidade – no caso, Mauá – pode e deve referir-se ao seu entorno – aqui, as atuais sete cidades independentes.

Daí porque, nesta Semana Mauá-Diadema 2023, surge a ideia de reunir-se os vários pesquisadores locais empenhados no estudo da autonomia de suas respectivas cidades.

Como ocorreram os movimentos autonomistas de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Quais os outros movimentos que não prosperaram, caso de Utinga.

Uma pauta para o 2024 que se aproxima ligeiro, baforando entusiasmo, sugerindo novos estudos voltados à construção da memória – mesmo porque, 2024 é o ano do 17º Congresso de História do Grande ABC: alô, alô, São Bernardo...

COMUNICAÇÃO DIRETA. A faixa pela autonomia de Mauá na passagem de nível da estrada de ferro: imagem descoberta por Jayne dos Santos no Museu de Mauá; aproximava-se o plebiscito realizado em 22 de novembro de 1953 em Mauá e Ribeirão Pires

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 18 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8573

MANCHETE – Sindicato dos Motorista deu carro de som a Lula na eleição de 1989.

Oswaldo Cruz Junior, presidente do sindicato, dizia que o veículo batizado de “Gabriela” percorreu 190 cidades durante a campanha de Lula à Presidência da República.

POLÍCIA – Ladrões levam cinco carros por dia em São Caetano. Só na última semana (dezembro de 1993) foram 37 veículos. Assaltantes agiam nas ruas próximas a hospitais, cemitérios, igrejas e barzinhos.

Reportagem: Irineu Masiero.

FUTEBOL – Corinthians contratava o primeiro reforço para o Paulistão, o atacante Marcelinho (ex-Flamengo) por 800 mil dólares.

EM 18 DE DEZEMBRO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão no Alto da Serra (Paranapiacaba) – Devido a um pequeno desmando na Serra, partiu ontem (4 de dezembro de 1903) desta estação, com um atraso de 55 minutos, o trem expresso da manhã, em trânsito para a capital.

1908 – Anúncio: Padaria Ayrosa. O proprietário avisa que os seus entregadores de pão saíram ontem de sua casa. A entrega de pão, de hoje, é feita por novos empregados.

1953 - Promulgada a lei estadual número 1.420, que cria a Comarca de Santo André, com abrangência sobre toda a região.

HOJE

Dia Internacional dos Migrantes. Data instituída e celebrada pelas Nações Unidas.

Dia do Museólogo

Dia do Mergulhador

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Sete Barras. Elevado a município em 1959, quando se separa de Registro.

Em Goiás, Aruanã e Rianápolis (GO), Condado (PB),

No Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, Horizontina, Não-Me-Toque e Tapera.

E mais: Arapoti (PR), Condado (PB), Guarujá do Sul (SC), Lençóis (BA), Ribeirópolis (SE), Roteiro (AL), Santa Rita do Pardo (MS) e São Julião (PI).



Nossa Senhora do Ó

18 de dezembro

Festa de origem espanhola, conhecida na liturgia com o nome de Expectação do parto de Nossa Senhora.

