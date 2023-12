Obituário - 15 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Olinda de Jesus de Carvalho, 97. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Maria de Jesus Pinto, 93. Natural de Caetité (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Camilo da Silva, 90. Natural de Porto Real Colégio (Alagoas). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Lomasi, 76. Natural de Barretos (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

José Roberto Guimarães, 73. Natural de Birigui (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Clara Qualizza, 71. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Merendeira. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irineu Manesco, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Luiza Horneaux Affonso, 66. Natural de São Vicente (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anazide de Barros Nogueira Rodrigues, 63. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Comerciante. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Marciléia Bastos Ferreira, 42. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Igor Gilber Moreira, 35. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Administrador. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Delza Alves Buset, 86. Natural de Ruy Barbosa (Bahia). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alexandro Alves Pereira, 50. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Comerciante. Dia 10, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Maria Anália da Silva, 97. Natural de Cachoeira (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 10. Cemitério Municipal e Diadema.

Ahilton Roso Neto, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRAO PIRES

Geraldo Leonaldo Leite, 88. Natural de Igaratá (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.