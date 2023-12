ClickBus têm passagens a preços exclusivos em dezembro

A ClickBus está com promoções exclusivas de passagens de ônibus em dezembro. Com descontos significativos para destinos selecionados, a empresa busca tornar as viagens acessíveis e convenientes para todos, principalmente durante o período de datas comemorativas e férias escolares.

As passagens promocionais estão disponíveis no site da empresa. Confira as principais rotas em oferta:

Rota do Rio de Janeiro para São Paulo a partir de R$ 74,90

Rota do Rio de Janeiro para Varginha a partir de R$ 84

Rota de Belo Horizonte para Cabo Frio a partir de R$ 109

Rota de Recife para Fortaleza a partir de R$ 79,90

Rota de Recife para Aracaju a partir de R$ 60

Rota de Salvador para Aracaju a partir de R$ 52,65

Em resposta ao desejo crescente dos viajantes de explorar diferentes destinos, a ClickBus lançou uma série de promoções focadas em rotas populares. O objetivo da empresa é oferecer oportunidades para os consumidores realizarem uma viagem tranquila para as praias deslumbrantes, uma aventura no campo ou uma escapada cultural para cidades encantadoras.

As ofertas de passagens de ônibus em dezembro são válidas para todos os clientes que cumprirem com as normas gerais dos termos e condições de uso previstos no site, e enquanto durarem as promoções.