Carlos Alberto de Nóbrega volta a ser internado e passa por cirurgia para retirada de coágulo no cérebro

No dia 11 de novembro, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega sofreu um acidente doméstico, quando bateu a cabeça e trincou uma costela. Ele passou por exames e ficou sob observação após o fato, mas foi liberado para voltar para casa.

Agora, nesta quinta-feira, dia 14, o apresentador foi internado para passar por uma cirurgia para a retirada de um coágulo que se formou no cérebro após o tombo. Por conta dos riscos do acidente, Carlos Alberto seguiu fazendo exames regulares e então a necessidade da intervenção foi descoberta.

Na época do acidente, o apresentador da Praça É Nossa, contou ao Fofocalizando que conseguiu evitar uma queda pior ao proteger a cabeça com as mãos:

- A pancada foi muito forte, era em pedra. A cabeça bateu em cima da mão, a mão parou a batida. Só [bati] a face, a parte perigosa da cabeça estava protegida pela minha mão.

A assessoria do SBT confirmou a cirurgia e informou:

Carlos Alberto está interno no Hospital Sírio Libanês de São Paulo, onde passará por uma cirurgia simples hoje às 18 horas para retirar um coágulo na cabeça devido a um acidente doméstico ocorrido em novembro, com previsão de alta para os próximos dias.