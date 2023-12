Após ser internado para fazer exames, Stênio Garcia tranquiliza fãs e explica: Peguei essa gastroenterite viral

Stênio Garcia sofreu um mal-estar e precisou ir ao hospital realizar alguns exames para saber como estava a saúde. Internado na unidade de saúde, o ator fez questão de gravar um vídeo para tranquilizar os fãs e explicar pegou uma gastroenterite.

No registro compartilhado nas redes sociais, ele disse que está bem e aguarda os resultados:

- Ontem eu tive um mal-estar, por isso que estou aqui no hospital para fazer uns exames, mas estou ótimo e se Deus quiser vai sair tudo bem, está bom?

Na legenda, Stênio contou o que estava sentindo, declarou que está recebendo os devidos cuidados e esclareceu:

Antigamente eu e todos nós tínhamos mal-estar, vínhamos no hospital, fazíamos exames e voltávamos para casa tranquilamente, até porque quem está vivo às vezes se sente mal. E eu peguei essa gastroenterite viral que causa náusea e diarreia e por isso estou aqui hidratando com soro, tomando medicação e muito acolhimento dessa equipe maravilhosa do Samaritano e agradeço a todos pelo carinho e peço que não acreditem em notícias falsas porque essa internet infelizmente está cheia de pessoas disseminando mentiras. Gratidão a todos que gostam de mim.