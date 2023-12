Malai Manso Resort promove Natal Encantado

Neste ano, o Malai Manso Resort, na Chapada dos Guimarães (MT), celebrará a época natalina com a programação temática Natal Encantado. Entre 22 e 25 de dezembro, os visitantes do all inclusive poderão participar de várias atividades temáticas.

Natal Encantado no Malai Manso Resort

Os ambientes do hotel serão iluminados por uma belíssima decoração natalina. Além disso, o resort terá uma Casa do Papai Noel, que promete encantar adultos e crianças. Os pequenos, inclusive, poderão escrever cartas e aguardar os presentes do Bom Velhinho.

A programação inclui ainda oficinas gastronômicas de mini panetones, parada de Natal, Tardezinha Malai, Festa da Espuma, Show The Best of Michael Jackson e Festa das cores. Haverá também música ao vivo animada por DJ’s, Baile de Natal, Noite do Sax no jantar natalino e Almoço de Cordas.

Outro destaque é o recém-inaugurado Bar Malai 2D Experience, um espaço imersivo dimensional, totalmente “instagramável”. Com ambientação gráfica excepcional em preto e branco, desenhos e elementos nas paredes e no piso, a sensação para o visitante é de estar dentro de uma história em quadrinhos.

As famosas opções de lazer e entretenimento do resort seguem à disposição dos visitantes durante o Natal Encantado. Entre elas, o parque aquático com três mil metros quadrados de piscinas, as quadras de tênis, beach tennis e poliesportiva, o campo de futebol e a praia em frente ao Lago do Manso. Trilhas ecológicas, tirolesa, circuito de arvorismo, playground, arco e flecha e paredão de escalada complementam a lista de experiências divertidas.

—

