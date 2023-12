Prefeitura de Ribeirão Pires constrói muro de arrimo para obra do viaduto estaiado

Com intenção de mantero ritmo nas obras do viaduto estaiado, que ligará o Centro (Avenida Valdírio Prisco) ao Centro Alto (Avenida Humberto de Campos) da Estância, a Prefeitura de Ribeirão Pires deu início à construção de murro de arrimo que ficará aos pés do Morro Santo Antônio.

O objetivo é assegurar a realização do trabalho feito pelo maquinário, assim como prezar pela segurança dos profissionais que atuam no canteiro de obras. A construção do muro teve início na semana passada e deve seguir pela próxima semana.

Com a construção do muro, parte da escadaria que é utilizada para chegar até o mirante Santo Antônio foi removida. O Cristo Redentor que ficava no início da escada foi retirado do local e receberá revitalização.

No canteiro de obras do viaduto estaiado o ritmo é constante desde o dia em que a implantação do projeto teve início, em 28 de outubro. Atualmente, toda mão de obra atua para fazer as fundações do viaduto.

A obra é um antigo desejo da cidade e coube ao prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, realizar a articulação para destravar o empreendimento junto ao Governo do Estado de São Paulo. Ao todo, o valor da construção do viário é de R$ 55 milhões, sendo R$ 40 milhões de recursos estaduais e R$ 15 milhões dos cofres municipais. O projeto é de responsabilidade da empresa Versátil Engenharia e a previsão de entrega é de três anos.

O viaduto estaiado terá, aproximadamente, 2.700 metros e é constituído por elementos como: ciclovia, muro de contenção, ponte estaiada, viaduto, alças de acesso e de retorno e adequações nas vias. Lembrando que a pista passará por cima da Linha 10 – Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), com altura de 15 metros.