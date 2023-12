Bloqueio causa transtornos no Sistema Anchieta-Imigrantes

Bloqueio da pista Norte da Rodovia dos Imigrantes, no trecho de serra, para transporte de cargas especiais, causou congestionamento no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) na manhã desta quinta-feira.

A Ecovias, concessionária que administra o sistema, informou na noite de quarta que haveria o bloqueio e que a pista seria aberta às 5h. Porém, houve atraso no serviço.

Houve registro de lentidão em todas as pistas do SAI. Em suas redes sociais, a empresa orientou caminhões a utilizarem a Via Anchieta.

Leitores do Diário reclamaram da situação. André Luiz criticou a Ecovias. “Já são 6h15 de quinta e a Ecovias não liberou o acesso pela Imigrantes”, afirmou. “Problemas constantes no Sistema Anchieta-Imigrantes. Será que as autoridades vão esperar ocorrer mais acidentes para tomarem providências? Pedágio mais caro do Brasil”, declarou Fábio Pedro.