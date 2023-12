Dino agradece aprovação para o STF e se diz 'feliz e honrado'

O ministro da Justiça, Flávio Dino, fez publicação na rede X, antigo Twitter, agradecendo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Senado Federal, que referendou nesta quarta-feira, 13, seu nome para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). "Estou feliz e honrado. Agradeço a confiança do Presidente da República e do Senado Federal, que aprovaram a minha Indicação ao Supremo Tribunal Federal. Milhões de pessoas me ajudaram, com mensagens, postagens, orações, torcida. A todos o meu abraço afetuoso", escreveu Dino.