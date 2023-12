Basquete de Santo André é ‘tri’ vice no Paulista

Pelo terceiro ano consecutivo AD (Associação Desportiva) Santo André e Sesi Araraquara protagonizaram a final do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, em partida realizada ontem à noite no Ginásio Prudente de Moraes, em Itu. E assim como nas últimas duas decisões, o Sesi Araraquara encerrou a competição com mais um título, ao bater a equipe rival por 64 a 58.

A equipe de Araraquara fez valer o favoritismo conquistado ao longo da competição e levou a melhor mais uma vez. Mesmo iniciando o último quarto perdendo por um ponto, as jogadoras não se abalaram e venceram o período derradeiro por 15 a 8, o que lhes garantiu o tricampeonato paulista. Vale lembrar que o Sesi é o atual campeão da LBF (Liga de Basquete Feminino), o que significa que fecha o ano com uma temporada exemplar.

Antes do duelo contra o Santo André, o técnico João Camargo revelou que os três principais pontos para este jogo seriam confiança, concentração e intensidade. E suas palavras foram confirmadas na partida, pois no único momento que seu time perdeu a liderança do placar, as jogadoras tiveram confiança e concentração para sair com o tri.

Um dos destaques do time do Interior foi a pivô Aline Moura, eleita a MVP (melhor jogadora) da final. O destaque de Aline foi marcado pela sua eficiência nos rebotes, com 16 no jogo, além de marcar 10 pontos, um duplo-duplo para a pivô que já defendeu a Seleção Brasileira.

Um dos fatores determinantes no jogo foi justamente a quantidade de rebotes ofensivos que o Sesi conquistou, em compração ao adversário. Em diversas ocasiões a equipe tinha três ataques consecutivos, enquanto Santo André sofria para manter as adversárias fora do garrafão.

JORNADA ATÉ A FINAL

O Sesi teve a melhor campanha da fase de classificação, e venceu com tranquilidade o Ituano na semifinal, por 78 a 51, enquanto a AD Santo André fez a segunda melhor campanha da fase inicial e, na semifinal, derrotou a Unimed Campinas por 63 a 61, em jogo decidido nos últimos segundos.

PÓDIO

Além dos finalistas Sesi Araraquara e Santo André, o Ituano garantiu o terceiro lugar com vitória sobre a Unimed Campinas por 79 a 71, ontem à tarde, também em Itu.

No primeiro quarto, a equipe de Itu já ditou o ritmo, vencendo por seis pontos, sem deixar que o time de Campinas se aproximasse no placar.