Paulo Serra aprova privatização da Sabesp, mas pede garantias

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou ontem que aprova o conceito de privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), mas pediu algumas garantias por parte da empresa. O chefe do Executivo exige que o aumento da tarifa não ultrapasse a inflação e que a empresa antecipe investimentos, assim como acelere a universalização dos serviços.



O texto que prevê a desestatização da Sabesp foi aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) semana passada.



Para Paulo Serra, a reunião fundamental de todo processo ainda está por vir. “Foi autorizado o processo de ínicio da desestatização. Agora que vem o mais importante, que são as discussões dos termos da privatização. Para Santo André, o que interessa é que não pode ter majoração da tarifa acima da inflação e precisamos da antecipação dos investimentos e da universalização dos serviços”, cobrou o prefeito. Com a antecipação dos investimentos da Sabesp, o chefe do Executivo garante que o município pode alcançar 100% no tratamento de esgoto até o fim de 2024. Ainda de acordo com o tucano, atualmente, Santo André possui cerca de 80% do esgoto tratado.



“O conceito de privatização que traz experiências para o poder público é altamente positivo e conceitualmente sou favorável, mas agora buscaremos as regulações para dizer se foi bom ou não. Muita gente critica a privatização, mas esquece que o problema são as agências reguladoras, que não fazem a fiscalização do cumprimento das metas estabelecidas”, completou Paulo Serra.



Além de Santo André, a Sabesp opera em São Bernardo, Diadema, Mauá (só a gestão da água), Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Vale lembrar que no contrato com as cidades consta uma cláusula que permite a extinção do acordo caso haja a transferência do controle acionário da Sabesp à iniciativa privada.

GESTÃO AMBIENTAL

A Prefeitura realizou, ontem, evento em comemoração aos 25 anos do Departamento de Gestão Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). O prefeito, o secretário do Meio Ambiente Fábio Picarelli e o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira, marcaram presença.



O departamento é responsável pelos serviços de licenciamento, fiscalização e educação ambienteal.



O prefeito enalteceu a marca alcançada pela divisão. “Cuidar do meio ambiente e falar de sustentabilidade é questão de necessidade e sobrevivência. Santo André foi pioneira nesse quesito”, comentou.



Durante o evento, foi lançado de um livro sobre a trajetória da gestão ambiental da cidade e divulgada a volta do pedalinho ao Parque do Pedroso.