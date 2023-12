Palavra do Leitor - 14 de dezembro de 2023

Metodista em crise – 1

‘Em crise, Metodista encerra 14 cursos no campus São Bernardo’ (Economia, ontem). A Metodista foi muito mal gerida ao longo desses anos. Tinha um dos melhores campi do Grande ABC, prestígio em diversas áreas, bons profissionais. Conseguiu jogar tudo no lixo.<EM>

Cassio Ferreira

do Facebook

Metodista em crise – 2

A Metodista está em crise tem mais de 10 anos. Foi muito mal gerida nesse período e agora colhe os frutos da má gestão.

Eduardo Paulino

do Facebook

Metodista em crise – 3

Como vão ficar os alunos que estudam na Metodista? Eles vão devolver dinheiro da faculdade? Tem gente que está estudando ainda?

Donizete Fonseca

São Bernardo

Infração ambiental

Leitor de Santo André critica o presidente Lula, citando reportagem do Diário em que Lula fez acordo para encerrar a questão da infração ambiental em seu sítio em São Bernardo (Lula, dia 11). Quero lembrar a esse leitor que o ex-presidente (que não passou a faixa presidencial) foi multado por infração ambiental, enquanto deputado federal, por pescar em área de proteção, pesca proibida, em Angra dos Reis. Não pagou a multa, não fez acordo e, quando assumiu a Presidência em 2019, mandou exonerar o fiscal que o multou ! E assim foi feito...

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Arquitetura hostil

‘Governo regulamenta Lei Padre Júlio Lancellotti, que proíbe arquitetura hostil’ (Setecidades, dia 12). Thainá Lana, repórter do Diário, nos presenteia a todos com a doação de vida do padre Júlio aos moradores de rua e/ou grupos vulneráveis. Não estou aqui em defesa, crítica ou contemplação desta ou daquela religião, seita, doutrina ou fé, mas, como muitos, no sentido de levar gratidão e reconhecimento ao sacerdote que divide sua vida, altar, missas, causas e lutas dedicando, com amor incondicional, seu dia a dia com os menos afortunados. Até porque não podemos, e tampouco devemos, esquecer que todos os moradores de rua e grupos vulneráveis são exatamente como nós, seres humanos. Não podemos negligenciar, menosprezar ou sentir qualquer ojeriza ou preconceito por esses seres humanos que, muitas vezes, não trazem em si força suficiente para sair da situação. E que Deus abençoe a todos esses vitimados sociais, assim como ao homem, ser humano e sacerdote padre Júlio Lancellotti.

Cecél Garcia

Santo André

Boas Festas

O Diário agradece e retribui os votos de Boas Festas recebidos de José Roberto Murisset, presidente do Sindmed ABC – Casa dos Médicos do ABC; Anselmo Brusquer; José Cardoso; Editora Unesp; Secco Consultoria; e Sérgio Pinto.