Lealdade na política

Trata-se de fenômeno cíclico – e histórico. A aproximação do período eleitoral traz consigo, com impressionante constância, episódios de traição que expõem o lado mais obscuro, e sujo, dos acordos políticos feitos longe dos olhos do cidadão. É estatisticamente possível assegurar que os moradores do Grande ABC vão se deparar com várias ocorrências desta natureza até outubro de 2024, mês do pleito que escolherá prefeitos e vereadores das sete cidades. Não será de todo mal, pois há, inclusive, lado positivo na exposição de casos de deslealdade, já que podem funcionar como uma vacina da democracia, protegendo o eleitor daqueles a quem não se deve confiar algo tão valioso quanto o voto.



Como a palavra é um dos maiores ativos do político, já que a relação com os eleitores se estabelece fundamentalmente pela confiança, optar por aqueles cujo discurso não faz curva se torna um bom critério para definir quem escolher nas urnas. Lealdade, sob a ótica etimológica, deriva do termo latino legalis, que expressa o conceito de lei. No português do dia a dia, define indivíduos que honram compromissos, são plenamente confiáveis e mantêm-se fiéis à honestidade e à retidão moral. Quando líderes políticos assumem cargos eletivos e são leais às promessas de campanha, demonstram integridade e respeito pela convicção depositada pelos eleitores. Acordo assumido é flecha lançada.



A manutenção da palavra empenhada, ainda que em circunstâncias adversas, é indicador poderoso da sinceridade e da responsabilidade do político. Isso não apenas fortalece a relação entre eleitor e eleito, mas também contribui para a estabilidade do sistema democrático. No contexto em que a desconfiança nas instituições tende a ser elevada, a lealdade torna-se ativo valioso a ser considerado pelo cidadão. Exatamente por isso, os candidatos mais jovens precisam aprender a valiosa lição que sempre norteou os passos de uma das lideranças legislativas mais longevas de São Paulo, o ex-deputado estadual e atual presidente da SP Frente Cidadã, Campos Machado: “A lealdade é a cicatriz da alma de um político”.