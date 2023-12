Participantes de A Fazenda 15 demonstram preocupação com eliminação e ansiedade para final do reality

Faltando apenas uma semana até a grande final do reality, os participantes de A Fazenda 15 estão preocupados com a Roça que eliminará duas pessoas e passaram a madrugada desta quinta-feira, dia 14 pensando a respeito. Márcia Fu, por exemplo, confessou a Shay que gostaria muito que Radamés permanecesse no jogo.

- O Rada podia ficar. Eu gosto dele, Shay. Ele é meu amigo.

Em outro momento, Radamés e Shay refletiram sobre os últimos acontecimentos do jogo e chegaram à conclusão de que André ter voltado como Fazendeiro pode ter sido um bom resultado.

- Do que podia acontecer foi o melhor cenário, disse o jogador de futebol.

Já acomodada na Baia para dormir, Márcia demonstrou apoio a WL, que está preocupado com a Roça e acabou desabafando com a famosa:

- Eu vim para cá, lógico com o intuito de ganhar, mas eu quero que o Brasil conheça a minha história e saiba quem eu sou.

Após fazer um carinho na cabeça do peão, a ex-jogadora de vôlei disse:

- Adoro você.

Em uma noite um pouco mais tranquila, enquanto todos já estavam preparados para dormir, Jaque começou a celebrar que faltavam apenas sete dias até a final do reality, Cezar Black acabou batendo o joelho em um dos baús do quarto por conta do escuro e a peoa seguia animada dando repetidos boa noites aos colegas de confinamento.

- Nessa hora tu agita, né? Parece que acorda, disparou André.