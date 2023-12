Redmi 13C chega ao Brasil com câmera tripla de 50MP e bateria de 5000 mAh

A Xiaomi amplia sua gama de smartphones no Brasil com a chegada do modelo Redmi 13C. O aparelho apresenta design moderno e elegante, se destaca pela tela de 6,74 polegadas com 90Hz, pela câmera tripla com inteligência artificial de 50MP, pela bateria de 5000 mAh e pelo carregamento rápido de 18W.

A câmera tripla de 50MP traz o modo filmCamera, que oferece novos estilos de filtros exclusivos. Entre os recursos, destaque para o Golden Film e Daylight Movie Film, conjuntos que estimulam estilos reais e clássicos. O processamento de imagem aprimorado promete fotos incríveis, seja dia, seja noite. A lente macro tem 2MP. No Modo Retrato, a velocidade de captação aumentou em 65% em lugares com incidência de luz, enquanto em ambientes noturnos, a velocidade foi ampliada em 34,9%. Já a câmera selfie apresenta 8MP, conta com um anel de luz suave, que cria uma iluminação natural e equilibra a selfie, mesmo com pouca luz ambiente.

O Redmi 13C oferece um desempenho suave e estável por conta da presença do processador MediaTek Helio G85, um octa-core que equilibra potência e eficiência e que permite o armazenamento expansível em até 1TB, com mais espaço para o usuário guardar fotos, vídeos, aplicativos e arquivos com mais comodidade.

A bateria do aparelho tem capacidade de 5000mAh, que oferece longa duração. Isso permite que o usuário desfrute de uso intensivo e prolongado, 23 horas de streaming de vídeo ou 114 horas de reprodução de músicas, por exemplo, com a comodidade do carregamento rápido de 18W.

A tela de 6,74 polegadas garante uma experiência visual agradável ao usuário, com fluidez e imersão. O display conta ainda com a tecnologia de proteção Corning Gorilla Glass e ajuda a reduzir a fadiga visual por conta das certificações TÜV Low Blue Light Certification e TÜV Flicker Free Certification.

Em relação ao design, o Redmi 13C apresenta um desenho elegante e moderno, com apenas 8,09mm de espessura, garantindo um manuseio mais confortável e prático. É equipado, ainda, com Impressão Digital na lateral e MIUI 14, sistema exclusivo da Xiaomi prático na navegação, além de entrada para fone de ouvido 3,5mm.

Disponível nas cores preto, azul e verde, o smartphone pode ser adquirido no e-commerce oficial da Xiaomi Brasil ou nas lojas físicas e quiosques oficiais da marca, que estão presentes nas principais cidades do País. O preço da versão 4 GB de armazenamento e 128 GB de RAM é de R$ 1.299,99, já a versão de 8 GB e 256 GB sai por R$ 1799,99.