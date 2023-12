Filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis critica vacina da covid-19

Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, se posicionou contra a obrigatoriedade da vacina da covid-19 em um comentário em resposta a um seguidor no Instagram. Questionada sobre o que pensava da imunização, Mariana escreveu: "contramão do mundo".

As taxas de imunização sofreram um baque recentemente e passaram a ficar baixas entre o público infantil, principalmente. O Ministério da Saúde reforça ser importante que todos os brasileiros atualizem o esquema vacinal com a dose recomendada por faixa etária. Conforme a pasta, todas as doses disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são seguras e eficazes, prevenindo casos graves e mortes.

Mariana tem 40 anos, quatro filhos e, recentemente, deu à luz Lila. Ela é fruto do relacionamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho e vive reclusa com a família em Botucatu, no interior de São Paulo. Mariana é professora de ioga, adota um estilo de vida natural e pratica a filosofia Vedanta Vaishnava.

Questionada por outra seguidora se seus filhos foram vacinados, ela respondeu que comenta sobre o assunto apenas em mensagem privada. A vacina contra a covid-19 passa a integrar o calendário nacional de imunização para crianças entre 6 meses a menores de 5 anos a partir do ano que vem.

Especialistas ouvidos pela editoria de Saúde do Estadão pontuam que a importância da decisão é relacionada ao fato de a doença se tornar "cada vez mais pediátrica". Até agosto, 3,5 mil crianças de zero até 5 anos incompletos foram hospitalizadas por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causada pela covid, conforme o último boletim do Ministério da Saúde, com dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe). Foram registradas 93 mortes de pacientes dessa faixa etária.